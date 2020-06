GPM Vindexus miała 0,73 mln zł zysku netto, 2,02 mln zł zysku EBITDA w I kw.

Wpływy gotówkowe z wierzytelności nabytych sięgnęły 26,7 mln zł były wyższe o 4,4 mln zł w stosunku do okresu porównawczego, co daje wzrost o ok. 20%, podano także.

"Mimo wzrostu wpłat gotówkowych uzyskaliśmy znacząco niższy zysk netto w porównaniu do roku ubiegłego. Czynniki determinujące zmniejszenie się zysku netto w pierwszym kwartale br. wynikają ze zmniejszenia przychodów z wierzytelności nabytych o ok.1,1 mln zł, wzrostu kosztów działalności podstawowej o ok. 1,4 mln zł oraz wzrostu kosztów finansowych o 0,3 mln zł. Na skutek dużych zakupów w 2019 r. zwiększyliśmy znacząco wolumen obsługiwanych spraw, co przełożyło się na wzrost wpłat. Natomiast na długo pracujących pakietach odnotowaliśmy spadek wpłat, szczególnie w miesiącu marcu b.r. oraz w miesiącach następnych do dnia publikacji raportu. Przychód z wierzytelności skalkulowany przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej wynosi ok. 8 mln zł i jest niższy o ok.13% w stosunku do przychodu w pierwszym kwartale 2019r. Z uwagi na pandemię wywołaną wirusem Covid 19 oraz zmniejszające się wpływy podjęliśmy decyzję o aktualizacji portfela wierzytelności z uwagi na oczekiwane straty kredytowe zgodnie z MSSF 9.

Odnotowaliśmy utratę wartości portfela z ujemnym skutkiem odniesionym w przychody z wierzytelności" - czytamy w raporcie.