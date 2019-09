giełda 29 minut temu

GPW zakwalifikowała 38 spółek do listy alertów, 3 usunęła z tego segmentu

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokonała kolejnej okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu lista alertów. Do segmentu zakwalifikowane zostały akcje 38 emitentów, a akcje 3 emitentów (Atlantis, Korporacja Budowlana Dom, Zremb-Chojnice) przestały być kwalifikowane do listy, podała giełda.