GPW zmienia zasady kwalifikacji do Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności

Celem wprowadzanych zmian jest poprawa przejrzystości zasad obowiązujących w stosunku do spółek o niskim poziomie płynności i spółek groszowych, a także dostosowanie tych zasad do nowych kroków notowań, poinformowano.

"Decyzja o obniżeniu progu groszowości w Liście Alertów to w głównej mierze konsekwencja wprowadzenia od 4 marca 2019 r. nowych kroków notowań umożliwiających notowanie instrumentów finansowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Giełda postanowiła jednocześnie zmienić definicję niskiego poziomu płynności będącego podstawą do kwalifikacji do Strefy Niższej Płynności. Zgodnie z nowymi zasadami, za niski poziom płynności będzie uznawana sytuacja, w której na więcej niż połowie sesji giełdowych, w okresie ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych przed dniem okresowej weryfikacji (z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywana jest okresowa weryfikacja, z wyłączeniem ostatnich trzech dni sesyjnych tego miesiąca), liczba transakcji akcjami danej spółki jest niższa niż pięć transakcji na sesję. Emitent akcji, których obrót charakteryzuje się niskim poziomem płynności, nadal będzie mógł przystąpić do Programu Wspierania Płynności" - czytamy w komunikacie.