Grant Thornton: Liczba ofert pracy spadła o 9,9% r/r i wzrosła o 12% m/m w IX

"Warto też odnotować, że liczba nowych ofert pracy była we wrześniu już tylko o 9,9% niższa niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Tymczasem w poprzednich miesiącach spadki oscylowały wokół 20%, a w szczycie pandemii sięgały nawet 50%. To pokazuje, że odbudowa sytuacji na rynku pracy postępuje i jest on coraz bliżej powrotu do przedkryzysowej normy. Popyt na pracowników ponownie jest silny, a obserwowane w lipcu i sierpniu wyhamowanie wzrostów ofert pracy mogło być jedynie chwilowe" - czytamy w raporcie.