Groclin miał 6,19 mln zł straty netto z działalności kont. w 2019 r.

"Przychody ze sprzedaży Grupy Groclin w 2019 roku wyniosły 118 mln zł i były niższe niż w roku 2018. Związane to było przede wszystkim z niższymi wolumenami zamówień od klientów. Ograniczenie poziomu zamówień miało związek z trwającym już od jakiegoś czasu ogólnym trendem w branży automotive. W 2019 roku również wygaszone zostały projekty generujące zbyt niskie lub ujemne wyniki finansowe. W roku 2019 Grupa Groclin osiągnęła wynik EBITDA na poziomie -18,5 mln zł co stanowi -15,7% wartości przychodów. Wynik netto grupy w 2019 roku wyniósł -23,3 mln zł i jest na poziomie -19,7% w stosunku do przychodów" - napisał prezes André Gerstner w liście do akcjonariuszy.