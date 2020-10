Grupa Allegro przeprowadziła refinansowanie, dług spadł o 651,7 mln zł

29 września 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Adinan Midco S.a r.l. (kredytobiorca) i następującymi kredytodawcami: Bank Handlowy w Warszawie, Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company, Bank Pekao, Barclays Bank PLC, Credit Agricole Corporate And Investment Bank, Credit Agricole Bank Polska, Erste Group Bank AG, Goldman Sachs Bank USA, Industrial And Commercial Bank Of China (Europe) oddział w Polsce, Morgan Stanley Bank International Limited, Morgan Stanley Senior Funding, Inc., PKO Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), Powszechny Zakład Ubezpieczeń Na Życie (PZU Życie), PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1, Raiffeisen Bank International AG oraz Santander Bank Polska w przedmiocie zobowiązania do udzielenia (i) nadrzędnego zabezpieczonego kredytu terminowego na kwotę 5 500 mln zł (nowy kredyt nadrzędny) oraz (ii) wielowalutowego kredytu odnawialnego na kwotę równoważną 500 mln zł (nowy kredyt odnawialny).