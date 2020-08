Grupa AmRest miała wstępnie 272 mln euro przychodów w II kw., -43,6% r/r

"Na koniec kwietnia otwartych było około 56% restauracji prowadzonych przez AmRest. Działały one głównie poprzez kanał dostawy do domu, drive-thru i na wynos, co spowodowało spadek sprzedaży o 66,9% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W maju sytuacja się poprawiła. Na koniec miesiąca funkcjonowało 81% restauracji, a spadek sprzedaży wyniósł 40,7%. Na koniec czerwca działało już 92% wszystkich lokali, a dzięki kontynuacji poprawy wyników sprzedaży, spadek rok do roku wyniósł 24,4%" - czytamy w komunikacie.