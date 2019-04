Grupa Azoty może pozyskać kolejnego inwestora do spółki PDH Polska

Na pytanie o szczegóły dotyczące podmiotu, z którymi prowadzone są rozmowy, prezes Azotów ograniczył się do stwierdzenia, że "jest to partner wiarygodny".

Wcześniej Grupa Azoty podpisała listy intencyjne związane z inwestycją w Polimery Police z Hyundai Engineering Co, czyli generalnym wykonawcą inwestycji oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND), na kwotę do 130 mln USD (w tym do 80 mln USD z Hyundai Engineering i do 50 mln USD z KIND), a także z Grupą Lotos, na kwotę 500 mln zł.