chemia 58 minut temu

Grupa Azoty Polyolefins wydała polecenie realizacji projektu Polimery Police

Grupa Azoty Polyolefins - spółka zależna Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) - wydała Hyundai Engineering Co., Ltd polecenie przystąpienia do pełnej realizacji (full notice to proceed) w ramach umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police, podały ZCh Police.