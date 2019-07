Grupa Ciech zwiększy moce fabryki w Inowrocławiu dzięki ok. 40 mln zł inwestycji

Inwestycja w zwiększenie mocy produkcyjnych sody kalcynowanej to projekt polegający na budowie instalacji rozpuszczania bikarbonatu po filtracji, nowej kolumny karbonizacyjnej oraz filtra taśmowego, a następnie wpięcie całości w istniejącą linię do produkcji sody kalcynowanej. Efektem inwestycji będzie nie tylko zwiększenie mocy zakładu w Inowrocławiu o 50 tysięcy ton sody kalcynowanej rocznie, ale także obniżenie kosztów produkcji sody oczyszczonej, wysokomarżowego produktu skierowanego do bardzo szerokiego grona odbiorców. Wartość całej inwestycji to ok. 40 mln zł, a termin jej zakończenia to IV kwartał 2020 roku, podano także.