Grupa IMS wdrożyła audiomarketing w aptekach Nova Sieciowa 

"Jak pokazują badania odpowiednio wdrożony audiomarketing w Nova Sieciowa jest niezwykle ważny w prowadzeniu nowoczesnych punktów sprzedaży. Aż 90% kupujących twierdzi, że chętniej ponownie odwiedza obiekt, jeśli muzyka, zapach i oprawa wizualna tworzą w nim przyjemną atmosferę (The Impact of Sensory Marketing/Walnut Unlimited 2019). Audiomarketing IMS to gwarancja unikalności i najwyższej jakości - dedykowane playlisty przygotowują posiadający ogromną wiedzę i doświadczenie w swojej pracy eksperci muzyczni IMS" - czytamy w komunikacie.