Grupa PKP miała wstępnie ok. 470 mln zł zysku netto w 2018 r.

"Ostatnie 2-3 lata to pasmo poprawy wyników finansowych, lepszego postrzegania kolei i lepszego wykonywania obowiązków przez spółki. W 2018 r. - to są dane nieostateczne - grupa osiągnęła zysk netto bliski 0,5 mld zł. Co ważne, w 2018 r. z tego dobrego wyniku PKP SA zakończyła spłatę strat z lat ubiegłych. Straty z lat ubiegłych w PKP SA zostały zakończone, spłacone. W 2019 r. nie będzie już pozycji 'pokrycie straty z lat ubiegłych'. To jest, myślę, historyczne wydarzenie" - powiedział Mamiński podczas konferencji prasowej.