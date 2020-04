chemia 55 minut temu

Grupa Selena rozpoczęła produkcję żelu do dezynfekcji rąk

Grupa Selena rozpoczęła produkcję żelu do dezynfekcji rąk Tytan Health, podała spółka. Pierwsza partia produktu (łącznie 10 tys. opakowań po 500 ml każde) zostanie przekazana bezpłatnie do dolnośląskich szpitali. Dezynfekujący żel o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym uzyskał pozwolenie wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Żele wejdą do oferty Grupy Selena i będzie można je kupić w ramach standardowych zamówień składanych w dziale handlowym.