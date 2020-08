Grupa Żywiec miała 49,92 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

"Pomimo dużej niepewności w otoczeniu oraz spadku sprzedaży w kanale gastronomii związanej z epidemią zwiększyliśmy przychody ze sprzedaży. Przyczyniło się do tego przede wszystkim utrzymanie wzrostu sprzedaży w segmencie premium oraz dynamiczny wzrost marki Namysłów. Nasze przychody rosły jednak wolniej niż koszty. W szczególności wzrosły koszty opakowań, co wynika z większego zainteresowania konsumentów piwem w opakowaniach jednorazowych i spadku butelki zwrotnej. W pierwszym półroczu ponieśliśmy także większe inwestycje w drogę do rynku w tradycyjnym kanale sprzedaży. W efekcie przełożyło się to negatywnie na poziom zysku operacyjnego. Ponadto spadek wartości złotówki negatywnie wpłynął na koszty działalności, co w znacznym stopniu przyczyniło się do spadku zysku netto. Kluczowe dla wyników spółki miesiące jednak przed nami i jesteśmy dobrze przygotowani, aby je jak najlepiej wykorzystać" - powiedział prezes Grupy ŻywiecFrancois-Xavier Mahot, cytowany w sprawozdaniu.