GUS: Liczba turystów korzystających z noclegów spadła o 29,3% r/r w VII-VIII

"W Polsce szczyt sezonu turystycznego przypada na miesiące letnie (lipiec i sierpień), kiedy to z zakwaterowania w turystycznych obiektach noclegowych korzysta prawie 1/4 ogółu turystów w roku. W latach ubiegłych dane dotyczące wykorzystania obiektów noclegowych były ponad dwukrotnie wyższe niż w miesiącach zimowych. W 2020 r. pandemia COVID-19 spowodowała, że pomimo wzrostu zainteresowania Polaków korzystaniem w okresie wakacji z oferty krajowej bazy turystycznej, wskaźniki te były znacznie mniej korzystne, zarówno w odniesieniu do początkowych miesięcy br., jak i do analogicznego okresu 2019 r. W okresie lipiec-sierpień 2020 r. w turystycznych obiektach noclegowych przebywało 5,9 mln turystów, tj. o 29,3% mniej niż przed rokiem" - czytamy w raporcie.