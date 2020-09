GUS: Pogłowie świń wzrosło o 6% r/r, bydła - spadło o 0,5% r/r w czerwcu 2020

"Na początku czerwca 2020 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 432,6 tys. sztuk i było wyższe o 651,2 tys. sztuk (o 6%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2019 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2019 r. - wyższe o 217,1 tys. sztuk, tj. o 1,9%" - czytamy w komunikacie.

Stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z czerwcem 2019 r. o 40,1 tys. sztuk (o 5,3%) do poziomu 794,8 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 19,6 tys. sztuk (o 3,7%) do 550,3 tys. sztuk. W stosunku do grudnia 2019 r. liczba loch na chów zwiększyła się o 38,1 tys. sztuk (o 5%), w tym loch prośnych o 30,8 tys. sztuk, tj. o 5,9%, podano także.

W I półroczu 2020 r. przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 5,92 zł i była o 19,5% wyższa od rejestrowanej w I półroczu 2019 r., podano także.

"W czerwcu 2020 r. ceny skupu żywca wieprzowego ukształtowały się na poziomie 5,57 zł/kg i w porównaniu do czerwca 2019 r. spadły o 3,6%, natomiast cena skupu zbóż podstawowych wynosiła 74,89 zł za 1 dt i była niższa o 0,9% od notowanej w czerwcu przed rokiem" - czytamy także.

Jak podaje GUS, od 1 stycznia do 1 lipca odnotowano spadek importu świń o 1,2% w stosunku do analogicznego okresu po- przedniego roku.

GUS podał też dziś, że pogłowie bydła w czerwcu 2020 r. liczyło 6 328,4 tys. sztuk, i było niższe o 0,5% w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Spadek pogłowia wystąpił jedynie w grupie bydła w wieku poniżej 1 roku życia o 4,3%.

"W czerwcu 2020 r. pogłowie bydła wynosiło 6 328,4 tys. sztuk i było o 29,7 tys. sztuk (o 0,5%) niższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2019 r.- wyższe o 66,8 tys. sztuk (1,1%). Pogłowie cieląt poniżej 1 roku spadło w porównaniu do stanu pogłowia w czerwcu 2019 r. (o 4,3%), a w porównaniu do grudnia 2019 r. spadło o 3,1% do poziomu 1 694 tys. sztuk" - czytamy w komunikacie.

Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się, w stosunku do poprzedniego roku o 1,6%, a w porównaniu z grudniem 2019 r. odnotowano również wzrost 2,3% i osiągnęło poziom 1 796,1 tys. sztuk.

W strukturze stada bydła największy udział stanowi pogłowie krów (39,3%), podał także Urząd.

"Ze wstępnych danych dotyczących handlu zagranicznego w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 maja 2020 r., import bydła wyniósł ok. 61 tys. sztuk (w tym cieląt 53,0%) i spadł o 32,3% (w tym cieląt o 52,6 %) w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Wielkość eksportu bydła kształtowała się na poziomie 19,3 tys. sztuk i zwiększyła się o 4,1% w stosunku do poprzedniego roku" - czytamy dalej.

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 6 miesięcy 2020 r. wynosiła 6,30 zł/kg i była niższa o 2% od notowanej w analogicznym okresie 2019 r. Przeciętna cena skupu mleka za 6 miesięcy 2020 r. (134,30 zł za 100 l) była o 1,6% niższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2019 r, podał Urząd.

