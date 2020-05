rynek spożywczy 59 minut temu

GUS: Powierzchnia zasiewów zbóż podstaw. wzrosła o 2,2% r/r w br. do 7,3 mln ha

Powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wzrosła o 2,2% r/r w br. i wynosi ok 7,3 mln ha, szacuje Główny Urząd Statystyczny (GUS). Powierzchnia zasiewów zbóż ozimych wzrosła o 1,3% r/r. Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych były stosunkowo niewielkie i wynosiły: jęczmienia ozimego i mieszanek zbożowych po ok. 0,2%, pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego oraz żyta po ok. 0,1%.