GUS: Wynik finansowy netto TFI wzrósł o 4% r/r do 943 mln zł w 2019 r.

"W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 2 233,4 mln zł (wzrost o 16,1% w porównaniu do 2018 r.) i stanowiły ich największy udział (74,8%). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym TFI zmniejszyła się do 157,6 mln zł (udział inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 1,9 pkt proc. do 25,6%). Wynik finansowy brutto TFI w 2019 r. wyniósł 1 176,2 mln zł i był wyższy o 3% w stosunku do roku poprzedniego" - czytamy dalej.