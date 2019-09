Heiztechnik złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kilku przedsiębiorstw

"Zgłaszana koncentracja polega na nabyciu przez Heiztechnik spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością całości przedsiębiorstwa należącego do spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjne Heiztechnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej , a także na przejęciu wyłącznej kontroli nad HT Geo sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach oraz nad Brager sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie oraz współkontroli nad Heiztechnik RUS rosyjską sp. z o.o. z siedzibą w Kolcowie" - czytamy w komunikacie.

Heiztechnik sp. z o.o. należy do Grupy THC, która działa w wielu branżach, m.in. doradztwie inwestycyjnym, produkcji materiałów i nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu i budownictwa, usług wiązanych z transportem towarów, badań diagnostyki obrazowej, produkcji i serwisowania automatów biletowych.

W ramach nabywanego przedsiębiorstwa Heiztechnik prowadzona jest produkcja i sprzedaż: (i) kotłów grzewczych do spalania paliw stałych (np. pellety, inne biomasy lub węgiel); (ii) kompletnych kotłowni kontenerowych; (iii) pomp ciepła; (iv) palników do kotłów na paliwa stałe; (v) sterowników lub analizatorów używanych w technikach grzewczych; (vi) kotłów gazowych; oraz (vii) innych urządzeń grzewczych.

HT Geo zajmuje się produkcją i sprzedażą pomp ciepła i rozwiązań służących do ogrzewania i chłodzenia obiektów oraz ogrzewania wody użytkowej. Brager zajmuje się produkcją i sprzedażą urządzeń elektronicznych umożliwiających skuteczną produkcję energii cieplnej i regulację procesu spalania, urządzeń sterujących ekologicznymi źródłami ciepła, sterowników instalacji grzewczych, rozwiązań poprawiających komfort cieplny w pomieszczeniach. Heiztechnik RUS zajmuje się produkcją i sprzedażą kotłów grzewczych do spalania paliw stałych, podajników do produkowanych kotłów grzewczych oraz zbiorników na paliwa spalane w kotłach grzewczych na paliwa stałe.