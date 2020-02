Horała z MI: Scenariusze dla Lotniska Chopina poznamy w połowie roku

"Prawdopodobnie w czerwcu powinny zakończyć się analizy, które odpowiedzą na dwa pytania: co z Lotniskiem Chopina do czasu uruchomienia CPK i co później. To, co później, to - myślę - będzie przedmiotem dłuższej dyskusji, w której przedstawimy kilka wariantów" - powiedział Horała dziennikarzom po konferencji "Zrównoważony rozwój infrastruktury lotniczej w Polsce".