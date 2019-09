HSBC Polska: Polska gospodarka urośnie o 4,3% w tym roku i o 4% w 2020 r.

"Eksport również powinien utrzymać się na dobrym poziomie, na co wskazują dane z I połowy roku, gdzie pomimo spowolnienia w Niemczech nadal widzimy dobrą dynamikę polskiego eksportu na ten rynek, ale także do Francji i Wielkiej Brytanii. W przypadku inwestycji jej dynamika jest dobra, ale czy się utrzyma - to będzie zależało także od nowego budżetu unijnego, który jest kluczowy dla inwestycji. Zaobserwowaliśmy, iż w przypadku inwestycji, które zostały zapoczątkowane w I połowie roku służył m.in. do poprawy konkurencyjności firm np. zakupu maszyn i technologii" - dodał Mrożek.