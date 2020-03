Huawei ma nową strategię w segmencie smartfonów w Polsce

"Naszym celem jest, aby Polacy nam ufali, lubili, rozważali wybór i zakup produktów Huawei. Udaje się to pomimo szeregu wyzwań, które się przed nami ostatnio pojawiają. Wspólnie z użytkownikami i partnerom biznesowym od tylu lat budujemy siłę marki Huawei w Polsce" - powiedziała dziennikarzom Haller podczas prezentacji modeli serii P40 lite.

Kolejne elementy nowej strategii to komunikacja edukacyjna i promowanie całego ekosystemu Huawei Mobile Services z naciskiem na atrakcyjne oferty we własnym sklepie z aplikacjami Huawei AppGallery. Firma będzie też komunikować autorską aplikację Phone Clone, pozwalającą w łatwy sposób przenieść dane ze starego smartfona na nowy.

Haller podała również, że w najnowszym badaniu Huawei w Polsce zanotował znaczący wzrost wskaźników, które opisują pozytywny stosunek konsumentów do marki i rosnącą chęć zakupu produktów Huawei.

"Zmiana, która cieszy nas najmocniej, to wyraźny wzrost wskaźnika preference, który opisuje gotowość konsumenta do wyboru i de facto zakupu naszego urządzenia, a ten wskaźnik w ciągu zaledwie 6 miesięcy wzrósł do 18% z 14% zanotowanych w lipcu zeszłego roku. Zważywszy na fakt, że zeszły rok przyniósł nam wiele wyzwań, duma z tego rezultatu jest nawet większa" - powiedziała dyrektorka marketingu, komunikacji i digitalu w Huawei CBG Polska.