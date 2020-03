Idea Bank miał 37,27 mln zł straty netto, 17,32 mld zł aktywów 2019 r.

"W 2019 roku wynik z tytułu odsetek ukształtował się na poziomie 549,3 mln zł, co stanowi wzrost o 4,4% r/r. Główną przyczyną poprawy wyniku odsetkowego jest wzrost przychodów odsetkowych do poziomu 1 022,9 mln zł (986,2 mln zł w 2018 r.), przy jednoczesnym wzroście poziomu kosztów odsetkowych, tj. 473,6 mln zł (460,1 mln zł w 2018 r.). Powyższy spadek kosztów odsetkowych był spowodowany kryzysem płynnościowym banku oraz wiążącą się z tym koniecznością podwyższenia oprocentowania depozytów" - czytamy dalej.

"To był rok największych wyzwań w historii Idea Banku. Jesteśmy dziś w zupełnie innym miejscu niż w momencie ogłaszania wyników za 2018 r. Po niespełna roku działań autosanacyjnych mogę stwierdzić z całą pewnością, że idziemy w dobrym kierunku i mamy na koncie wyraźne, niezaprzeczalne sukcesy. Jednocześnie bank włącza się w działania mające na celu stabilizowanie gospodarki w obecnym trudnym okresie: wczoraj podjął decyzję o wprowadzeniu wakacji kredytowych dla naszych klientów. Dowodzi to naszej gotowości do wspierania klientów także w sytuacjach" - powiedział prezes Jerzy Pruski, cytowany w komunikacie.

Bank podał w sprawozdaniu, że obniżył koszty finansowania o 0,19 pkt proc., a w stosunku do początku roku o 0,84 pkt proc. Oznacza to zakończenie z sukcesem procesu stabilizowania kosztów pozyskiwania pasywów, które znacząco wzrosły na przełomie lat 2018 i 2019. W całym 2019 r. koszty administracyjne grupy spadły w ujęciu r/r o 76,4 mln zł., czyli o 22% w ujęciu bazowym , oraz 90,6 mln zł., czyli 20,8% w ujęciu całościowym. Docelowy zannualizowany poziom obniżenia kosztów na poziomie ok. 100 mln zł rocznie powinien zostać osiągnięty do połowy 2020 r.