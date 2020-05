Inno-Gene ma list intencyjny ze spółką z globalnej grupy farmaceutyczej

Zarząd Inno-Gene informuje, że otrzymał list intencyjny od spółki farmaceutycznej pragnącej zachować anonimowość, należącej do jednej z 10 największych firm farmaceutycznych na świecie według przychodów w 2019 r. (źródło: www.statista.com/ top 10 pharmaceutical companies worldwide by revenue in 2019)" - czytamy w komunikacie.