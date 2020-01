InPost buduje w KJF Park Balice jedenaste centrum logistyczne w Polsce

"Zakończyliśmy właśnie najlepszy w historii firmy szczyt przedświąteczny, ale nie zwalniamy kroku, rozwijamy się dalej i już dzisiaj rozpoczynamy przygotowania do kolejnego sezonu świątecznego. W 2019 roku rozpoczęliśmy inwestycje w nowe sortownie w całej Polsce, dzięki czemu sprawnie realizujemy dostawy do 6 000 Paczkomatów w całej Polsce - także w małych miasteczkach i na wsi. W tym roku kontynuujemy tę strategię - kolejne centra logistyczne pozwolą nam na dalszy mocny wzrost przy zachowaniu najlepszych parametrów dostaw przesyłek. We wszystkich badaniach potwierdza się, że Polacy najchętniej wybierają Paczkomaty, bo wygodnie i szybko odbierają w nich swoje zamówienia" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.