InPost rozbudował sieć Paczkomatów do 6 tys. urządzeń

"W tym roku postawiliśmy na mocny rozwój infrastruktury - co procentuje, bo jesteśmy najszybszym dostawcą paczek w Polsce. W ponad 98% dotrzymujemy terminu D+1 - a to właśnie cenią klienci. Przygotowaliśmy się nie tylko na świąteczny szczyt paczkowy - ale przede wszystkim na stałą obsługę szybko rosnących wolumenów w naszej sieci. Wprowadziliśmy rewolucyjne zmiany w sposobie odbioru przesyłek przez aplikację w ramach akcji Go Mobile!, uruchomiliśmy atrakcyjne usługi typu szybkie nadania, obniżyliśmy ceny - a równocześnie rozbudowaliśmy sieć Paczkomatów do 6 000 i mocno inwestowaliśmy w nowe sortownie. Nie zwalniamy tempa - w przyszłym roku kontynuacja tej strategii rozwoju. O skali prowadzonych inwestycji najlepiej świadczy fakt, że w jeszcze w ubiegłym roku w tym samym okresie mieliśmy 4 300 Paczkomatów" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.