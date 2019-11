InPost umożliwił zarządzanie Paczkomatem i skrytką z poziomu aplikacji

"Odbiór przesyłek w Paczkomacie trwa zazwyczaj kilkadziesiąt sekund. Jednak zdecydowaliśmy się ten proces jeszcze przyspieszyć i wdrożyć strategię Go Mobile! Od teraz, podchodząc do Paczkomatu, możemy wybrać aplikację InPost i - w biegu - otworzyć swoją skrytkę, tak aby operacja ograniczyła się wyłącznie do wyjęcia przesyłki z urządzenia. Wprowadzana właśnie nowa wersja aplikacji mobilnej praktycznie staje się centrum zarządzania przesyłkami i pozwoli na otwieranie Paczkomatu bez żadnych dodatkowych kodów. To najbardziej rewolucyjna zmiana w zarządzaniu przesyłkami od czasu postawienia pierwszego Paczkomatu w 2009 roku" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.