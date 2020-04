InPost uruchomił pilotażowy program Multiskrytki

"W połączeniu ze zdalnym otwieraniem skrytek za pomocą aplikacji InPost, to najwygodniejszy obecnie sposób odbierania przesyłek. Ponadto Multiskrytka sprawia, że korzystanie z Paczkomatów jest także bardzo ekologiczne. Dostarczając jednorazowo więcej przesyłek do maszyn, przyczyniamy się do ograniczenia emisji spalin, a także zmniejszenia korków oraz hałasu związanego z transportem" - dodał Brzoska.

Jeżeli klient zamówi kilka paczek w ramach zamówienia z jednego sklepu w tym samym czasie, to wszystkie znajdą się w jednej skrytce, jeśli spełnione zostaną dwa warunki: sklep ma zamówione produkty na magazynie i wyśle je w tym samym momencie, a kurier InPost będzie miał miejsce w Multiskrytce, żeby umieścić tam wszystkie paczki podczas jednego podjazdu pod Paczkomat. Doręczenia paczek nie są wstrzymywane, by złożyć wszystkie w Multiskrytce. Jeśli klient zamówi 3 przesyłki u różnych dostawców z odbiorem w Paczkomacie, a dwie z nich przyjdą w jednym dniu - to w takim przypadku dwie paczki zostaną umieszczone w Multiskrytce, a trzecia w kolejnej skrytce. W sytuacji, gdy nie wszystkie paczki zmieszczą się w Multiskrytce, to część zostanie umieszczona w innej skrytce Paczkomatu. W jednej Multiskrytce mogą znajdować się tylko opłacone przesyłki - jeśli jedna paczka przesłana do tego samego odbiorcy będzie za pobraniem, a inna została wcześniej opłacona, to będą one czekały na odbiór w dwóch różnych skrytkach,

podano także.