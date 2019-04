technologie 1 godzinę temu

InPost utworzy dwie nowe sortownie przesyłek w Sosnowcu i Warszawie

InPost i 7R podpisały umowę na wynajem powierzchni w dwóch parkach logistycznych - 7R Park Sosnowiec oraz 7R Park Warszawa. Każdy z obiektów będzie miał powierzchnię ok. 9,5 tys. m2, a oddanie do użytku zaplanowane jest na II połowę 2019 r., podał InPost. Dzięki temu, InPost utworzy dwie nowe sortownie w związku z dynamicznie rosnącą liczbą przesyłek do Paczkomatów InPost oraz w ramach InPost Kurier.