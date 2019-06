InPost wygrał przetarg na dostawę 1000 Paczkomatów do Salzburga

InPost dostarczy do Salzburga swój najnowszy model maszyny New FM, który spełnił wszystkie kryteria miasta Salzburg. Dodatkowo, w ramach współpracy InPost wspiera partnera swoim know-how oraz zespołem w zakresie usług posprzedażowych, poinformowano.

"Europa zaczyna doceniać wygodę automatyzacji usług - nie tylko w zakresie dostawy i odbioru przesyłek - ale także innych opcji, jakie mogą oferować nasze maszyny. Polska niewątpliwie jest w tym zakresie pionierem - nie ma drugiego kraju w Europie, który tak masowo korzystałby z Paczkomatów. Historia naszego rozwoju pokazała, że Stary Kontynent potrzebował więcej czasu, by zrozumieć ideę maszyn dostępnych w trybie 24/7. Wygląda jednak na to, że dotykający wszystkie kraje brak rąk do pracy - przy jednoczesnym niesłabnącym, dwucyfrowym wzroście e-commerce - wymusi automatyzację, a Paczkomaty idealnie wpisują się w ten model. W Polsce Paczkomaty InPost cieszą się

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 do 2017 roku.