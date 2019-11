IPAG: Wzrost PKB wyniesie spowolni do 4,3% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.

"W czwartym kwartale bieżącego roku tempo wzrostu spadnie do 3,8%, a w 2020 roku obniży się do poziomu 3,5% w trzecim i w czwartym kwartale. Roczne tempo wzrostu w 2019 roku wyniesie 4,3%, a więc mniej niż w poprzednich dwóch latach a w 2020 roku obniży się jeszcze o 0,6 pkt proc." - czytamy w raporcie.

"W kolejnych kwartałach, aż do końca 2020 roku, tempo wzrostu popytu krajowego obniżać się będzie stopniowo: do 4,2% w ostatnim kwartale 2019 roku oraz do 3,6%, w czwartym kwartale 2020 r. W całym 2019 roku popyt krajowy zwiększy się o 4,5%, a więc mniej niż w poprzednim roku, a w 2020 roku tempo jego wzrostu zwolni jeszcze bardziej - do 3,8%" - czytamy dalej.