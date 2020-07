Ipopema prognozuje dla FFiL Śnieżka 131,8 mln zł EBITDA przy 17% marży w 2022 r.

"[Zakładamy], że ceny i wolumeny sprzedawanych przez Śnieżkę produktów nie będą podlegały negatywnym trendom mogącym wynikać z pandemii. Zakładamy duży popyt na farby dekoracyjne, wynikający z rosnącego zainteresowania dekoracją wnętrz w związku ze spędzaniem większej ilości czasu w domu, a także większy udział sprzedaży internetowej, co powinno okazać się pozytywne dla Śnieżki. Wierzymy, że w okresie pandemii Śnieżka umocni swoją pozycję konkurencyjną dzięki tendencji klientów do sięgania po produkty znanych polskich marek, szeroko dostępnych w sklepach. Ponadto Śnieżka powinna skorzystać z okazji do negocjacji ceny bieli tytanowej, która w ostatnim czasie znajduje się pod presją" - czytamy w raporcie.