Jeronimo Martins zawiesiło plany na 2020 dot. m.in. Biedronki w zw. z pandemią

Jeronimo Martins podało w lutym, że plan rozwoju na 2020 r. przewiduje dołączenie ponad 100 lokalizacji Biedronki netto (z czego ok. 60% w standardowym formacie, a pozostałe - w mniejszym formacie) i ok. 50 - Hebe. Plan modernizacji sklepów miał w tym roku objąć ok. 250 placówek.