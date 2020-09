Kantar: 3/4 użytkowników bankowych aplikacji mobilnych korzysta z BLIK-a

"BLIK jest obecnie najsilniejszą marką w kategorii nowoczesnych płatności w Polsce. Co istotne - cały czas wzmacnia swoją pozycję. Jest także najszybciej rosnącą w świadomości badanych innowacją na rynku płatności bezgotówkowych, powiększając dystans do innych rozwiązań - często oferowanych przez globalnych graczy. Mimo, że marka BLIK obecna jest na rynku zaledwie od 5 lat, udało nam się zbudować wśród osób używających aplikacji bankowych świadomość tego, do czego można go wykorzystać oraz przekonać bardzo wielu użytkowników do wypróbowania naszej metody płatności" - powiedziała wiceprezes Polskiego Standardu Płatności - operatora BLIK-a - Monika Król, cytowana w komunikacie.