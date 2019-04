KGHM otworzył nową instalację oczyszczania spalin w EC przy ZG Lubin

"Elastyczność, e-przemysł, efektywność i ekologia. To nasze priorytety strategiczne. Dzisiejsze otwarcie instalacji oczyszczania spalin to konkretny przykład realizacji strategii. Pokazujemy, że ekologia to nie tylko piękne idee, ale inwestycja, która przekłada się na efektywność" - powiedział prezes Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.