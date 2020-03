KGHM rozpoczyna wysyłkę płynu dezynfek., planuje zakup sprzętu med. za granicą

"W tej chwili produkowane jest ponad 30 tys. l płynu na dobę. Dzisiaj zaczyna się konfekcjonowanie i rozsyłka. W pierwszej kolejności rozsyłamy to do szpitali i miejsc użyteczności publicznej, które sygnalizują deficyty tego środka, wyślemy to w darowiźnie. Potem będziemy zaopatrywać służby i instytucje, które walczą z koronawirusem. Oprócz darowizn będziemy płyn sprzedawać z absolutnie minimalną marżą" - powiedział Chludziński podczas briefingu.