KNF skierowała do GPW wniosek o zawieszenia obrotu akcjami Gaming Factory

"Powodem skierowania żądania zawieszenia obrotu jest brak przekazania przez ww. spółkę do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2020 r." - czytamy w komunikacie.

"W związku z tym, spółki obowiązane były do przekazania do publicznej wiadomości raportów kwartalnych za pierwszy kwartał 2020 r. do dnia 29 lipca 2020 r. Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym" - podsumowano w materiale.