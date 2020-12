KNF zatwierdziła prospekt Answear.com, publikacja dziś

"Cieszymy się z zatwierdzenia prospektu. W ciągu najbliższych dni rozpocznie się oferta publiczna Answear.com. Jesteśmy przekonani, że to dobry moment, by wejść na giełdę. Zarówno biorąc pod uwagę rozwój naszej firmy, jak i obecne warunki rynkowe. Do świąt Bożego Narodzenia planujemy zakończyć ofertę. Z kolei w pierwszych dniach stycznia 2021 r. spodziewamy się pierwszego dnia notowań akcji" - powiedział prezes Krzysztof Bajołek, cytowany w komunikacie.