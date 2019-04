KNF złożyła zawiadomienie ws. wykorzystania informacji poufnej dot. akcji Ursusa

"W dniu 20 marca br. o godzinie 21:13 ukazał się raport bieżący spółki Ursus SA nr 13/2019. Zgodnie z treścią tego raportu, w dniu 11 marca br. emitent podjął decyzję o opóźnieniu obowiązku przekazania do wiadomości publicznej informacji powziętej w dniu 11 marca 2019 r. o wpłynięciu do spółki, na skutek dokonanych przez PKO BP SA czynności, nadanych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie z siedzibą w Świdniku, m.in. wezwania do zapłaty należności głównej 10 031 697,77 zł wraz z odsetkami oraz informacji o wszczęciu egzekucji z rzeczy ruchomych oraz nieruchomości emitenta" - czytamy w komunikacie.