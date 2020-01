Konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK rozpoczną się w lutym

"Strategiczne Studium Lokalizacyjne Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) to nowy etap procesu planistycznego Programu Kolejowego CPK. Jest to kamień milowy w ramach przygotowań do budowy ponad 1 600 km nowych linii, wchodzących w skład 12 szlaków, z których 10 podstawowych to tzw. szprychy łączące poszczególne regiony kraju z CPK i Warszawą" - czytamy w komunikacie.

Przedstawione korytarze będą podstawą dalszych prac studialno-projektowych. Wewnątrz każdego z przedstawionych dziś korytarzy linii kolejowych zaprezentowane są warianty przebiegu danej linii.

"Mają one charakter orientacyjny. Ostateczny przebieg dla każdej z nich będzie zależał m.in. od wyników konsultacji społecznych, badań środowiskowych i szczegółowych uwarunkowań technicznych" - powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, cytowany w komunikacie.

Z nowym opracowaniem planistycznym CPK można zapoznać się od dziś na stronie www.cpk.pl. Na początku lutego w tym miejscu zostanie udostępniony formularz konsultacyjny, dzięki któremu wszyscy zainteresowani będą mogli zgłaszać swoje propozycje do opracowanego dokumentu.

"Każdą z propozycji dokładnie przeanalizujemy, rozważając jej zasadność i możliwość wprowadzenia. To już kolejny, po zakończonych w ubiegłym roku Regionalnych Konsultacjach Strategicznych, etap dialogu CPK w sprawie dużych i potrzebnych Polsce inwestycji" - dodał prezes CPK Mikołaj Wild.

Inwestycje lotniskowe i kolejowe CPK są elementem rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dodatkowo w kwietniu ub. roku rząd przyjął rozporządzenie, na mocy którego nowe odcinki torów, którymi pociągi dojadą do CPK i Warszawy, zostały włączone do wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Jak wynika z założeń przygotowywanych inwestycji, podróż pociągiem ze stolicy do nowego Portu Lotniczego Solidarność zajmie 15 minut, a z Łodzi - niespełna 30 minut. Z Wrocławia i Poznania dojedziemy do Warszawy w czasie poniżej 2 godzin, a np. czas przejazdu między Krakowem i Katowicami skróci się do zaledwie 35 minut, podano także.

"Wśród planowanych inwestycji CPK znajdują się nowe lotnisko przesiadkowe dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz sieć nowych linii kolejowych (w tym odcinków o standardzie Kolei Dużych Prędkości), mających połączyć Warszawę i CPK z większością największych miast Polski w czasie nie dłuższym niż 2-2,5 godziny" - przypomniał członek zarządu CPK ds. części kolejowej Piotr Malepszak.

Każdy z 10 "szprych" prowadzących do CPK składać się będzie z nowych odcinków torów oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Za budowę będzie odpowiadać spółka Centralny Port Komunikacyjny, a za modernizację - PKP Polskie Linie Kolejowe.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

