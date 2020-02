Koronawirus namieszał na giełdzie. Ucierpiały firmy związane z branżą turystyczną, zyskali producenci leków

Rynki akcji na całym świecie znajdowały się pod presją sprzedających - zdaniem analityków było to związane z rosnącymi obawami dotyczącymi pogłębiania się epidemii koronawirusa, w tym nagłym wzrostem liczby zakażeń przede wszystkim we Włoszech i Korei Południowej – informuje PAP. I dodaje: WIG20 najniżej od stycznia 2017 roku.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 stracił 4,2 proc. do 2.000,90 pkt., WIG zniżkował 4,1 proc. do 55.088,26 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 3,7 proc. do 3.907,77 pkt., a sWIG80 spadł 4,2 proc. do 12.504,11 pkt.