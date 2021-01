KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 7% r/r do 31,3 mld euro w I-XI

"Od stycznia do listopada 2020 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 31,3 mld euro, o około 2 mld euro więcej niż rok wcześniej (wzrost o 7% do analogicznego okresu roku 2019). Na wzrost eksportu miały wpływ przede wszystkim bardzo dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale 2020 r. oraz w okresie od czerwca do listopada 2020 r. Do wzrostu eksportu w znacznym stopniu przyczyniło się osłabienie złotego względem waluty unijnej i dolara amerykańskiego, co z kolei sprzyjało konkurencyjności cenowej polskich produktów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym. Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 20,4 mld euro i był o 4,8% wyższy niż przed rokiem" - czytamy w raporcie.