Kraków Airport miał 628,9 tys. pasażerów w styczniu, wzrost o 23% r/r

"American Airlines uruchomi od 7 maja 2020 r. połączenie do Chicago pięć razy w tygodniu. Samoloty Air France latać będą od 29 marca 2020 r. codziennie [...] do Paryża. Nowymi krajami w siatce połączeń Kraków Airport będzie Albania (połączenia czarterowe) oraz Czarnogóra (połączenia regularne). Ponadto Wizz Air uruchomi połączenia do Londynu, Zaporoża, Barcelony, Mediolanu, Trondheim, Haugesund, Stavanger, Bergen, Bolonii, Tromso, Verony. Linie lotnicze Ryanair latać będą do Podgoricy. W 2020 r. przewidzianych jest 15 nowych połączeń #PROSTOzKRAKOWA" - podał port w komunikacie, przypominając najważniejsze nowości ogłoszone w styczniu.