Kraków Airport miał 682,4 tys. pasażerów w listopadzie, wzrost o 24% r/r

"Cieszymy się z dynamiki rozwoju naszego lotniska i z radością wyczekujemy 8-milionowego pasażera, który według przewidywań pojawi się na naszym lotnisku już w grudniu. Od 11 listopada Polska została formalnie włączona do Programu Ruchu Bezwizowego do Stanów Zjednoczonych, połączenia #PROSTOzKRAKOWA Polskich Linii Lotniczych LOT oraz Amercican Airlines do Chicago, a także LOT-u do Nowego Yorku stają się wielką szansą dla turystyki i rozwoju gospodarczego i biznesowego Małopolski" - powiedział prezes Radosław Włoszek, cytowany w komunikacie.