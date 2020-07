KRD: 36,1% MŚP ocenia swoją bieżącą sytuację ekonomiczną jako dobrą

Również w pytaniach o przyszłą sytuację ekonomiczną 49,5% przedsiębiorców przyznaje, że nie spodziewa się większych zmian, podano.

"Prawie połowa przedsiębiorców sądzi, że w najbliższych trzech miesiącach ich sytuacja ekonomiczna nie ulegnie zmianie. Jeszcze miesiąc temu oceniało tak nieco ponad 40% badanych. Pogorszenia sytuacji w najbliższych trzech miesiącach obawia się 22%. W poprzedniej edycji badania takie przypuszczenia miał co czwarty przedsiębiorca, a w maju co drugi właściciel firmy. Spada także odsetek przedsiębiorstw, które odczuwają wpływ pandemii na działanie firmy. Miesiąc temu 81% firm zauważyło, że koronawirus wpływa na produkcję, sprzedaż czy świadczenie usług, a aktualnie taki wpływ zauważa 75% ankietowanych. To jasny sygnał, że z jednej strony odmrażanie gospodarki odbija się na nastrojach przedsiębiorców, a z drugiej, właściciele firm z sektora MŚP oceniają, że sytuacja ustabilizowała się i nie spodziewają się w najbliższym czasie zmian ani na lepsze, ani na gorsze. Przedsiębiorcy przystosowali się do nowej rzeczywistości i nauczyli się z nią funkcjonować" - powiedział prezes KRD Adam Łącki, cytowany w komunikacie.

Kolejnym dowodem na to, że przedsiębiorcy przystosowali się do nowej rzeczywistości, są odpowiedzi na pytanie o przychody. Obecnie 28,5% właścicieli firm uważa, że w najbliższych trzech miesiącach ich przychody pozostaną bez zmian. To o 10,9 pkt proc. więcej niż miesiąc temu i o 19 pkt proc. więcej niż dwa miesiące temu. Nieco ponad 54% przedsiębiorców, uważa, że przychody zmaleją - jest to spadek o 10,4 pkt proc. względem poprzedniego miesiąca i o 24,9 pkt proc. względem pierwszej edycji badania. Z kolei 4,9% firm (o 0,9 pkt proc. więcej niż wcześniej) zakłada, że ich przychody wzrosną. W tej grupie aż 6 na 10 właścicieli firm podejrzewa, że przychody wzrosną najwyżej o 25%, podkreślono.

Jeszcze miesiąc temu 11,5% firm przez koronawirusa było zmuszonych całkowicie zawiesić produkcję, sprzedaż bądź świadczenie swoich usług. Aktualnie ta grupa zmniejszyła się o 8,5 pkt proc. Z drugiej strony przybyło firm, które są zmuszone częściowo zawiesić działalność. Obecnie to 26,1% - czyli o 10,5 pkt proc. więcej niż miesiąc temu. O 2,1 pkt proc. do 67,4% zmniejszyła się grupa firm, które są zmuszone ograniczyć produkcję, sprzedaż bądź świadczenie usług.

Niewielkie wahnięcia nastąpiły w inwestycjach. Obecnie nieco mniej przedsiębiorstw chce przeznaczyć środki na ten cel. Takie plany deklaruje 13,8% firm wobec 16,6% w drugiej fali badania. W pierwszej edycji "KoronaBilans MŚP" 12,3% firm planowało inwestycje, później ta wartość znacznie podskoczyła, by teraz wrócić niemal do stanu pierwotnego. Wygląda więc na to, że firmy zrewidowały zbyt optymistyczne plany sprzed miesiąca i obecnie z większą ostrożnością podchodzą do tematu inwestycji, wskazano również.

"Aby móc inwestować i rozwijać firmę, potrzebne są pieniądze. Niestety wiele przedsiębiorstw nie było w stanie wypracować zysków w okresie zamrożenia gospodarki spowodowanego pandemią. Nie dziwi więc ich ostrożność w wydawaniu środków. Ci bardziej świadomi biznesowo i zdecydowani w działaniu przypominają sobie teraz, że mają pieniądze uwięzione w fakturach sprzed, dwóch, trzech miesięcy, których nie zapłacili im kontrahenci. I zlecają windykację. Nasi doradcy w rozmowach z klientami słyszą, że zależy im na odzyskaniu pieniędzy, nie tylko po to, żeby zapłacić pensje pracownikom, ale także by iść do przodu z inwestycjami. Chcą kupować surowce i półprodukty bądź rozbudować zaplecze informatyczne. Z kryzysu zazwyczaj najszybciej wychodzą ci, którzy patrzą w przyszłość" - dodał prezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki.

Firmy nadal najchętniej przeznaczają dodatkowe środki na maszyny i urządzenia - to blisko 60% wskazań. W zeszłym miesiącu takie zakupy rozważało 52%. Widać tu więc tendencję wzrostową. Największy skok można zaobserwować w inwestycjach budowlanych i remontowych. Obecnie takie plany rozważa 23,8% firm z sektora MŚP, podczas gdy miesiąc temu podobne zamiary miała co dziesiąta firma. Na podobnym poziomie utrzymuje się zaangażowanie w inwestycje IT. Widać więc, że MŚP chce rozwijać się w tym kierunku i nie było to tylko doraźne działanie w okresie zamrożenia gospodarki, podano w materiale.

W najbliższych miesiącach firmy otworzą się na nowych pracowników. Prawie 15% z nich deklaruje, że zwiększy zatrudnienie. W poprzedniej fali badania wskazało tak 12,7%, podczas gdy w pierwszej 8,2%. Najwięcej, bo 84,4%, chce zwiększyć liczbę etatów najwyżej o jedną czwartą. Co 11. przedsiębiorstwo nie wie, czy będzie przyjmować pracowników. Miesiąc wcześniej takich niezdecydowanych było 7,9%, natomiast w pierwszej edycji co czwarta firma.

Mniej firm deklaruje konieczność zwalniania pracowników. Już tylko niecałe 7% przedsiębiorstw, wobec 8,7% miesiąc wcześniej, planuje redukcję załogi w najbliższych trzech miesiącach. W pierwszej fali badania było to 25,8%.

"Wciąż wiele, bo aż trzy czwarte firm, jest zainteresowanych pomocą rządową. W połowie czerwca Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że do polskich przedsiębiorców trafiło już ponad 87 mld zł. Kolejne wnioski są rozpatrywane. Równocześnie, jak wynika z 3. edycji badania 'KoronaBilans MŚP', rośnie liczba ankietowanych, którzy nie są zainteresowani żadnymi pakietami pomocowymi. W porównaniu z pierwszym badaniem odsetek ten wzrósł o 5,5 pkt proc. i obecnie wynosi 18%. Wynika to pewnie z faktu, że część z firm już korzysta z pomocy w ramach którejś z wcześniejszych Tarcz Antykryzysowych, więc nie ma potrzeby wnioskować o nią ponownie" - czytamy dalej.

Wśród proponowanych form wsparcia najchętniej wybieranymi przez przedsiębiorców są zwolnienia ze składek ZUS oraz dofinansowanie zatrudnienia, z których zamierza skorzystać odpowiednio 77% i prawie 55% firm. Co trzeci przedsiębiorca jest zainteresowany udzielanymi na preferencyjnych warunkach kredytami i pożyczkami.

Rośnie liczba zadowolonych z udzielonego przez rząd wsparcia. Wyraźnie widać, jak na przestrzeni czasu zmieniał się odbiór proponowanej pomocy. Obecnie pozytywnie ocenia ją ponad 30% firm, co w porównaniu z pierwszą edycją badania oznacza wzrost o prawie 20 pkt proc. Równocześnie odsetek niezadowolonych po raz pierwszy spadł poniżej 50%. Co piąty przedsiębiorca uważa, że proponowane przez rząd wsparcie powinno być wyższe i rozłożone na dłuższy okres czasu. Jednocześnie, jak wskazuje badanie, mniej firm niż wcześniej skarży się na brak przejrzystości i skomplikowane procedury. Obecnie przeszkadza to ponad 12% przedsiębiorcom, podsumowano.

III edycja ogólnopolskiego badania "KoronaBilans MŚP" została przeprowadzona przez IMAS International pod koniec czerwca 2020 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Obejmuje grupę 305 firm z sektora MŚP, w tym: mikro (zatrudniające 3-9 osób), małe (10-49) i średnie przedsiębiorstwa (50-249). Technika badawcza: CATI/CAWI.

