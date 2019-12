KRD: Dług pasażerów jeżdżących bez ważnego biletu wynosi ponad 436 mln zł

"Jak wynika z naszych badań, co trzeci gapowicz uznaje filozofię, że jazda bez biletu jest sposobem na oszczędzanie pieniędzy. To mit, ponieważ przyłapany ponosi wyższe koszty jazdy na gapę. Do ceny biletu dolicza się kary wynikające z regulaminu podróży oraz ewentualne koszty sądowe i komornicze. Jazda na gapę tylko kilkuset metrów może więc sporo kosztować. Z drugiej strony mamy tych, którzy regularnie kasują bilety. Dlaczego to robią? 41% pasażerów powołuje się na swoją uczciwość, ale trzy czwarte podróżujących przyznaje, że kasuje bilet, bo boi się konsekwencji, jakie mogą mieć, kiedy zostaną złapani za jazdę bez biletu. Takim straszakiem jest także wpisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów" - dodał prezes KRD Adam Łącki.