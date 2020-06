KRD: Redukcję zatrudnienia planuje 8,7% MŚP, 12,7% firm chce zatrudniać

"Częściowo wynika to, oczywiście, z tego, że cięcia kadrowe już się odbyły. Ale spodziewaliśmy się, że trend redukcji zatrudnienia będzie kontynuowany co najmniej w tym samym stopniu, co w pierwszej fali badania. Tymczasem wyniki naszego najnowszego sondażu wskazują, że teraz powinno być już tylko lepiej. Pomogła tarcza antykryzysowa oraz przemyślane gospodarowanie pracownikami. Nawet jeśli część osób musiała się pogodzić z obniżką wynagrodzeń lub skróceniem czasu pracy, to finalnie firmy obroniły miejsca pracy" - powiedział prezes KRD Adam Łącki, cytowany w komunikacie.