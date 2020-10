Kredyt Inkaso miało 3,08 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2020/2021

"W I kwartale zakończonym 30 czerwca 2020 r. grupa odnotowała wpłaty z tytułu pakietów wierzytelności na poziomie 53 mln zł, co stanowi spadek o 10 mln zł (16%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Odnotowany spadek wpłat z pakietów wierzytelności wynikał m.in. z efektu pandemii koronawirusa SARS CoV-2 (COVID-19) oraz stopniowego wywłaszczania się krzywej spłat, będącego efektem starzenia się portfel wierzytelności" - czytamy w raporcie.

Jednocześnie grupa dokonała restrukturyzacji i obniżenia kosztów operacyjnych, która przełożyła się na spadek kosztów prowadzonej działalności i ogólnego zarządu w I kwartale bieżącego roku do poziomu 22 mln zł, co stanowi spadek o kwotę 3 mln zł (12%) r/r oraz spadek o 4 mln zł (17%) w stosunku do ostatniego kwartału poprzedniego roku obrotowego, podano także.