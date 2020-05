KUKE: Liczba upadłości firm spadła o 45,5% r/r do 30 w kwietniu

"Tak jak pisaliśmy w komentarzu do marcowych danych, obecne statystyki dotyczące niewypłacalności w sektorze przedsiębiorstw nie są miarodajne dla aktualnej sytuacji ekonomicznej. Wynika to m.in. ze swoistego zamrożenia procesów i decyzji gospodarczych, uwzględniając zmieniony w okresie epidemii tryb pracy administracji państwowej i sądów oraz wprowadzone przez rząd działania osłonowe dla biznesu w ramach tarczy antykryzysowej. Dlatego też podtrzymujemy naszą opinię, że wpływ koronawirusa na dane o niewypłacalności ujawni się dopiero w kolejnych miesiącach, kiedy część słabszych finansowo firm nie będzie w stanie kontynuować działalności i złoży wnioski o upadłość. Warto też wskazać, że na mocy uchwalonej 14 maja tzw. tarczy 3.0 przywracany jest bieg terminów procesowych i sądowych, który wstrzymano na początku epidemii, co może mieć wpływ na liczbę składanych i rozpatrywanych spraw związanych z niewypłacalnością podmiotów gospodarczych" - skomentował wiceprezes KUKE Tomasz Ślagórski, cytowany w komunikacie.

"W KUKE widzimy w ostatnich tygodniach znaczący wzrost zapytań o możliwość ochrony należności w obrocie krajowym i zagranicznym. Odpowiadając na to zapotrzebowanie, obok innych działań, wprowadziliśmy na początku maja ubezpieczenie z gwarancją Skarbu Państwa dla firm eksportujących do krajów Unii Europejskiej i OECD. Zainteresowanie instrumentami KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+ jest bardzo duże, ponieważ część przedsiębiorstw nie może znaleźć na rynku odpowiedniej ochrony. O produkty aplikują firmy z wielu branż, które pomimo niesprzyjającego otoczenia są w stanie kontynuować, a nawet zwiększać eksport na rynki rozwinięte" - powiedział Ślagórski.