KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 16,7% r/r do 49 w maju

Liczba niewypłacalności (postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) sięgnęła 86, a więc była wyższa o 56,3% w skali miesiąca i o 13,2% w ujęciu rocznym. Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy wzrosła na koniec maja do 1 003 0 to o 10 przypadków (1%) więcej niż w kwietniu.

W KUKE nadal nie zaobserwowano znaczącego osłabienia kondycji płatniczej wśród kontrahentów klientów, a szkodowość utrzymuje się na poziomie podobnym jak rok wcześniej. Zdaniem Ślagórskiego, trudno jednak oczekiwać, by kolejne miesiące nie przyniosły pogorszenia w tym zakresie. Wiele firm musi zmierzyć się ze spadkiem popytu, co pokazały m.in. wyniki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej za kwiecień, które zmniejszyły się o prawie 1/4 (odpowiednio o 24,6% i 22,6%) w skali roku. Podobny spadek zanotował w kwietniu eksport (o 24,9% wg danych NBP), a najbardziej poszkodowane sektory to motoryzacja i produkcja mebli. Eksport usług skurczył się o 37%, przy czym bardzo silnie ucierpiał transport.

"Powody do optymizmu daje natomiast duże zainteresowanie najnowszym ubezpieczeniem KUKE z gwarancją Skarbu Państwa dla firm eksportujących do krajów Unii Europejskiej i OECD (GAP EX i GAP EX+), co pokazuje, że polscy przedsiębiorcy dają sobie radę na zagranicznych rynkach pomimo panującego kryzysu. Najwięcej umów dotyczy branż: chemicznej, spożywczej oraz budowlanej. Wśród 10 krajów z największą liczbą kontrahentów polskich eksporterów jest sześć państw z Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Rumunia, Słowacja i Estonia" - podsumował Ślagórski.